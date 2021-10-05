أخبار عاجلة

"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية -
الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟ -
استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
سقوط أمطار خفيفة على 4 مراكز بالمنيا -
سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين -
السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر -
قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزارة الرياضة : جولة لمنتدى الشباب المصري الروسي بمدينة العلمين الجديدة

Print
وزارة الرياضة : جولة لمنتدى الشباب المصري الروسي بمدينة العلمين الجديدة وزارة الرياضة : جولة لمنتدى الشباب المصري الروسي بمدينة العلمين الجديدة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع العلمين الجديدة) المشاركين بمنتدى الشباب المصري الروسي بنسخته الثانية والمقام تحت عنوان "الإبتكار والذكاء الإصطناعي من أجل التنمية" ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وبالتعاون مع الأكاديمية، والتي تستمر فعالياته حتى ٩ اكتوبر 2021. تأتي هذه الزيارة في إطار عام التبادل الإنساني بين وروسيا، الذي أطلقه الرئيس "عبد الفتاح " والرئيس "فلاديمير بوتين". تفقد الشباب المشارك بالمنتدي ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى ومنطقة الأبراج، والحي اللاتيني، حيث أشادوا بمشروع مدينة العلمين الجديدة، والأعمال التي تم تنفيذها، مؤكدين علي ان مدينة العلمين الجديدة مشروع تنموي عملاق يُعد نقلة حضارية لمصر والجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المشاركون أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعيش حالياً أزهى عصورها من خلال انشاء العديد من المشروعات الضخمة والمدن الجديدة الذكية وفق أعلي المعايير العالمية .

وهو ما شاهدناه علي أرض الواقع، مما يبرهن علي وجود حراك اقتصادي وتنموي بمصر بصورة واضحة، موجهين الشكر للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة علي تنظيم هذا المنتدي بصورة متميزة واتاحة هذه الفرصة لزيارة تلك المشروعات والتعرف عليها من قريب .

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة نظمت برنامجاً سياحيا للمشاركين بالمنتدي بمنطقة الاهرامات وبرج القاهرة ومتحف الحضارات والهيئة العربية للتصنيع بجانب زيارة للقرية الذكية، وعقب ذلك توجه المشاركون الي محافظة الأسكندرية لزيارة مكتبة الأسكندرية ثم التوجة لمدينة العلمين الجديدة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين

السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر

السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر

رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا

رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا