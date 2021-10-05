وزارة الرياضة : جولة لمنتدى الشباب المصري الروسي بمدينة العلمين الجديدة

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استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع العلمين الجديدة) المشاركين بمنتدى الشباب المصري الروسي بنسخته الثانية والمقام تحت عنوان "الإبتكار والذكاء الإصطناعي من أجل التنمية" ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وبالتعاون مع الأكاديمية، والتي تستمر فعالياته حتى ٩ اكتوبر 2021. تأتي هذه الزيارة في إطار عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، الذي أطلقه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" والرئيس "فلاديمير بوتين". تفقد الشباب المشارك بالمنتدي ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى ومنطقة الأبراج، والحي اللاتيني، حيث أشادوا بمشروع مدينة العلمين الجديدة، والأعمال التي تم تنفيذها، مؤكدين علي ان مدينة العلمين الجديدة مشروع تنموي عملاق يُعد نقلة حضارية لمصر والجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المشاركون أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعيش حالياً أزهى عصورها من خلال انشاء العديد من المشروعات الضخمة والمدن الجديدة الذكية وفق أعلي المعايير العالمية .

وهو ما شاهدناه علي أرض الواقع، مما يبرهن علي وجود حراك اقتصادي وتنموي بمصر بصورة واضحة، موجهين الشكر للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة علي تنظيم هذا المنتدي بصورة متميزة واتاحة هذه الفرصة لزيارة تلك المشروعات والتعرف عليها من قريب .

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة نظمت برنامجاً سياحيا للمشاركين بالمنتدي بمنطقة الاهرامات وبرج القاهرة ومتحف الحضارات والهيئة العربية للتصنيع بجانب زيارة للقرية الذكية، وعقب ذلك توجه المشاركون الي محافظة الأسكندرية لزيارة مكتبة الأسكندرية ثم التوجة لمدينة العلمين الجديدة .