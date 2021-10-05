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فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره ستاد المنصورة بنتيجة 12/27 في إطار الجولة التاسعة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وكان فريق المرتبط فاز على الحوار 29/31 بالجولة الثامنة التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء الماضي بالصالة المغطاة .

من جانبه، قرر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الخميس المقبل بالصالة المغطاة، استعدادا لخوض المباريات المقبلة .

ومن المقرر أن يواجه مرتبط اليد نظيره أصحاب الجياد بالجولة العاشرة من الدور ذاته، الثلاثاء المقبل في تمام الرابعة عصرا بالمركز الأوليمبي بنادي سموحة .

ويقود الفريق أحمد رمضان هتلر مديرا فنيا ومحمد دعبس مدربا عاما.