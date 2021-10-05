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: الكوماندوز جاهز لتقديم أداء يليق باسم وتاريخ في المونديال

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الزمالك: الكوماندوز جاهز لتقديم أداء يليق باسم وتاريخ الزمالك في المونديال : الكوماندوز جاهز لتقديم أداء يليق باسم وتاريخ في المونديال

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أكد حمادة عبد الباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أن الفريق جاهز لمواجهة برشلونة الإسباني في الدور ربع النهائي من بطولة “سوبر جلوب” التي تقام في المملكة العربية السعودية والتي تستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجاري.

وأكد عبد الباري أن الفريق سيخوض مباراة برشلونة بهدف الفوز وحصد بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

وأوضح عبد الباري أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى منهم 9 لاعبين دوليين سبق لهم وأن واجهوا أفضل منتخبات العالم كإسبانيا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وقدموا عروضا قوية وحققوا نتائج إيجابية، والجميع لديه إصرار على تقديم أداء يليق باسم وتاريخ نادي الزمالك.

وقال عبد الباري إن نتيجة المسحة التي خضعت لها البعثة بعد الوصول إلى مطار جدة جاءت سلبية والجميع جاهز للقاء من الناحية الفنية والبدنية.

واختتم عبد الباري تصريحاته قائلا إن جماهير الزمالك تدعم الفريق بشكل كبير جدا وحرصوا على استقبال البعثة في الفندق، وسيتواجد بعضهم في المدرجات غدا لدعم ومؤازرة الفريق أمام برشلونة.

ويلتقي الزمالك مع برشلونة غدا الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة.

المصرى اليوم

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