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حطب يستقبل السفير الكورى ويشهد توقيع إتفاقية فى لعبة التايكوندو باللجنة الأوليمبية

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حطب يستقبل السفير الكورى ويشهد توقيع إتفاقية فى لعبة التايكوندو باللجنة الأوليمبية حطب يستقبل السفير الكورى ويشهد توقيع إتفاقية فى لعبة التايكوندو باللجنة الأوليمبية

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استقبل المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية مساء اليوم الثلاثاء بمكتبه سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك ، بحضور عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ، الذى قام بتوقيع اتفاقية مع الجانب الكورى من ٱجل تعزيز التعاون بين وكوريا فى مجال التايكوندو .

وقال المهندس هشام حطب أن اتحاد التايكوندو طلب من الجانب الكورى خبير عالمى فى لعبة البومزا لتنشيط اللعبة ونشرها على مستوى كبير فى جميع محافظات مصر .

وبعد أن تم عرض اكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين ، تم اختيار مدرب عالمى وبطل عالم سابق لتولى المهمة من بداية شهر يناير المقبل على يتحمل الجانب الكورى جميع النفقات الخاصة بالمدرب أثناء وجوده فى مصر من Aل Z .

وأضاف حطب أن حضور السفير الكورى فى اللجنة الأوليمبية مناسبة سارة للرياضة المصرية من أجل تعزيز العلاقات الرياضية بين الجانبين ، فضلا عن حرص عمرو سليم على توقيع البروتوكول فى اللجنة الأوليمبية بيت الرياضة المصرية ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد توقيع بروتوكولات رياضية مع العديد من الدول التى تسعى لعقد اتفاقيات رياضية مع مصر ، بعد حالة الاستقرار والنهضة الكبيرة التى تشهدها مصر فى عهد السياسة الرشيدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

من جانبه قال عمرو سليم أن الاتحاد قد خاطب الجانب الكورى لترشيح مدرب عالمى فى البومزا ، وفى فترة وجيزة تم ترشيح أكثر من خمسة مدربين عالميين لاختيار واحد منهم ، على أن يتحمل الجانب الكورى جميع النفقات المالية الخاصة بالإقامة والاعاشة وتذاكر الطيران ، وغيرها من النفقات الأخرى ، مؤكدا أن التايكوندو المصرى بعد أن حافظ على تواجده القوى فى الاوليمبياد بالحصول على ميداليتين برونزيتين للاعبة لهداية ملاك فى ريو عام 2016 وطوكيو 2020 فى وزنين مختلفين .

المصرى اليوم

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