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قال المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بدأ منذ عدة سنوات، حيث تم البدء في الدراسات المرتبطة به في عام 2012.

وتابعت مشالي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه تم اليوم توقيع حزم العقود المختلفة لهذا المشروع العملاق.

ولفتت إلى أن تكلفة المشروع 1.8 مليار دولار، يخص مصر منها 8 مليارات جنيه.

واستطردت: الجزء المصري من التمويل والبالغ 8 مليارات جنيه يتم الحصول على معظمه من صناديق عربية، وذلك لعدم الرغبة في تحميل الدولة المصرية أي أعباء.

وأوضحت أن المشروع ينقسم 3 مراحل أولها إنشاء خطوط هوائية بطول 355 كيلو متر بتقنية التيار المستمر التي تستخدم لأول مرة في مصر.

وأردفت أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن نقل 1500 ميجاوات وهي نصف طاقة المشروع الكلية.