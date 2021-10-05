في ثاني تجاربه الودية .. سيراميكا كليوباترا يفوز على الأهلي الليبي بهدفين مقابل لا شيء

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فاز فريق سيراميكا كليوباترا على الأهلي الليبي بهدفين مقابل لا شيء، في ثاني تجارب سيراميكا كليوباترا الودية، استعدادًا للموسم الحديد.

أحرز أوفا، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، هدف فريقه الأول بعد عرضية متقنة من محمد جمال، عبر الجبهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عددًا من التغييرات في إطار استراتيچية إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين.

وسجل محمود نبيل، لاعب ارتكاز سيراميكا كليوباترا، الهدف الثاني من تمريرة محمد إبراهيم، عبر تسديدة بقدمه اليسرى، سكنت الشباك معلنًة الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شئ.