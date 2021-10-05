أخبار عاجلة

"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية -
الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟ -
استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
سقوط أمطار خفيفة على 4 مراكز بالمنيا -
سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين -
السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر -
قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

في ثاني تجاربه الودية .. سيراميكا كليوباترا يفوز على الأهلي الليبي بهدفين مقابل لا شيء

Print
في ثاني تجاربه الودية .. سيراميكا كليوباترا يفوز على الأهلي الليبي بهدفين مقابل لا شيء في ثاني تجاربه الودية .. سيراميكا كليوباترا يفوز على الأهلي الليبي بهدفين مقابل لا شيء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على الأهلي الليبي بهدفين مقابل لا شيء، في ثاني تجارب سيراميكا كليوباترا الودية، استعدادًا للموسم الحديد.

أحرز أوفا، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، هدف فريقه الأول بعد عرضية متقنة من محمد جمال، عبر الجبهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عددًا من التغييرات في إطار استراتيچية إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين.

وسجل محمود نبيل، لاعب ارتكاز سيراميكا كليوباترا، الهدف الثاني من تمريرة محمد إبراهيم، عبر تسديدة بقدمه اليسرى، سكنت الشباك معلنًة الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شئ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟

برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟

استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء