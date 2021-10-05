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مفاجأة .. 10 % من مستخدمي فيسبوك ذهبوا لمواقع بديلة بعد تعطله ()

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مفاجأة .. 10 % من مستخدمي فيسبوك ذهبوا لمواقع بديلة بعد تعطله (فيديو) مفاجأة .. 10 % من مستخدمي فيسبوك ذهبوا لمواقع بديلة بعد تعطله ()

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قال أحمد دياب رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مجموعة من المتخصصين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تابعوا أزمة تعطل مواقع التواصل الاجتماعي أمس.

ونفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية غزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن يكون هناك سرقة بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يتم اختراق حسابات المستخدمين.

وأكد أحمد دياب رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه لا يستطيع أحد الجزم بمعرفة سبب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي، مبديًا تعجبه ممن ينسب التعطل إلى طفل صيني في الثالثة عشر من عمره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن تعطل عدد مواقع التواصل الاجتماعي جعل الجهات الأمنية الأمريكية تفكر في إيجاد تطبيقات تكنولوجية بديلة.

وأوضح أحمد دياب رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن 10 % من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت معطلة بالأمس، ذهبوا لمواقع إلكترونية بديلة مثل تويتر والتليجرام.

وأتم حديثه خلال مداخلة على قناة صدى البلد، قائلا: أن أسهم شركة فيسبوك المطروحة في البورصة فقدت نحو 4.5 % من قيمتها على إثر تعطل التطبيق مساء أمس.

المصرى اليوم

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