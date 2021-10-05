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لا علاقة له بالتهكير..استشاري نظم معلومات يكشف سبب تعطل فيس بوك ()

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لا علاقة له بالتهكير..استشاري نظم معلومات يكشف سبب تعطل فيس بوك (فيديو) لا علاقة له بالتهكير..استشاري نظم معلومات يكشف سبب تعطل فيس بوك ()

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قال الكاتب مهدي عفيفي استشاري نظم المعلومات، إنه لأول مرة في التاريخ يحدث انقطاع في خدمات فيس بوك وإنستجرام وواتساب في توقيت واحد ولمدة طويلة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد من واشنطن، إن أحد السيرفرات أو الخوادم انقطع عن العمل ولأن العمل يتم من المنازل فلم يستطيع العاملين الوصول لعلاج الخلل سريعا.

وأوضح أن تعطل المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة له بالتهكير كما يقال وكل ما في الأمر أن السيرفرات تعطلت وتبعها سيرفرات أخرى.

وتابع أن فيس بوك يهتم في المقام الأول بالربح المادي حيث أنه يحصل على صافي أرباح يصل إلى 40 بليون دولار ولا يعنيه الفائدة المجتمعية.

وأكد أن الكونجرس الأمريكي يناقش حاليا والجلسة مازالت ممتدة لمناقشة مشروع قانون واستجواب بخصوص أزمة فيس بوك وهناك اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على خروج التشريع والبيت الابيض يرحب بتشريعات تحكم تصرفات فيس بوك.

وأشار إلى أنه يوجد 10.2 مليون شكوى تم تقديمها لفيس بوك وإنستجرام من المستخدمين خلال 7 ساعات وسيحصل المتضررين على تعويضات.

المصرى اليوم

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