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التعليم تكشف تفاصيل التعاون مع أكبر شركة ألمانية لتدريب طلبة التعليم الفني ()

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التعليم تكشف تفاصيل التعاون مع أكبر شركة ألمانية لتدريب طلبة التعليم الفني (فيديو) التعليم تكشف تفاصيل التعاون مع أكبر شركة ألمانية لتدريب طلبة التعليم الفني ()

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كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني تفاصيل الاتفاق مع شركة ألمانية في مجال التكنولوجية الصناعية ومجالات تشغيل المعادن الآلية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن التعاون سيكون شاملا في مجال إنشاء مقر في القاهرة وورش لتدريب الطلاب وإرسال مدرسين للتدريب في ألمانيا كما سيتم فتح 10 مدارس في بالشراكة مع مستثمرين مصريين.

وتابع أن استقدام الماكينات الحديثة الخاصة بالشركة والتي تعتمد على التكنولوجيا بصورة تامة سيتم خلال السنوات العشر المقبلة وستحدث نقلة كاملة في مجال التصنيع والمعادن.

المصرى اليوم

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