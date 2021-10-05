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«السكة الحديد»: تعديل تركيب واختصار مسير وإلغاء عدد من القطارات

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«السكة الحديد»: تعديل تركيب واختصار مسير وإلغاء عدد من القطارات «السكة الحديد»: تعديل تركيب واختصار مسير وإلغاء عدد من القطارات

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قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب وإلغاء عدد من القطارات واختصار مسير البعض الآخر بمحطة شبرا الخيمة، وذلك بصفة مؤقتة، لحين الإنتهاء من أعمال التطوير.

وقالت الهيئة، في بيان الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة بشأن تحديث وتطوير كل مرافقها ونظرا لفك ارتباط برج شمال القاهرة ضمن خطة تطوير وتحديث نظم الاشارات وتجديد السكك وأرصفة منوف بمحطة القاهرة.

وأوضحت أنه اعتبارا من 6 أكتوبر الحالي سيتم اتخاذ الآتي:

أولا: القطارات التي سيتم اختصارها بمحطة شبرا أرقام (558/ 535/ 530/ 539/ 538/ 543/ 124/ 549/ 548/ 557/ 550/ 123)، واختصار قطاري (540/ 547) بمنوف.

ثانيا: القطارات الملغاة أرقام (512/ 529/ 122/ 545/ 546/ 563).

ثالثا: القطارات التي يتم وصولها على أرصفة محطة الشرق أرقام (554/ 537/ 532/ 553/ 534/ 551/ 544/ 121/ 552/ 561/ 818/ 835).

رابعا: قيام ووصول قطاري (118/ 119) بأرصفة بحري.

خامسا: تعديل تركيب اعتبارا من 6 أكتوبر يتم تعديل تركيب قطار (1915) سياحى القاهرة/ المنصورة ليكون تركيبه 4 عربات ثانية مكيف إسبانى و8 عربات (تحيا ) وفقاً لجدوله الحالي.

واعتبارا من 9 أكتوبر يتم تعديل تركيب قطار (1914) سياحى المنصورة/ القاهرة ليكون تركيبه 4 عربات ثانية مكيف إسبانى و8 عربات (تحيا مصر) وفقاً لجدوله الحالي.

واعتبارا من 6 أكتوبر تعديل تركيب قطاري (941/ 966) سياحى القاهرة/ دمياط والعكس ليكون تركيبه عربتين ثانية مكيف إسبانى و7 عربات (تحيا مصر) وفقا لجدوله الحالي.

المصرى اليوم

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