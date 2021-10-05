عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول الأعلي .. «مو» يطلب هذه القيمة المالية لراتبه الأسبوعي

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني المصري وفريق ليفربول الإنجليزي يسعى حالياً لتجديد عقده الذي ينتهى في صيف العام المقبل، ونشر موقعاً إنجليزياً عن النجم المصري العالمي محمد صلاح أكد أنه طلب راتبا إسبوعيا يصل إلى 380 ألف جنيه إسترليني بما يصل بالجنيه المصري إلى 8 ملايين جنيه.

محمد صلاح وفقا لما نشره موقع «الإندبندنت»، طلب راتباً يتراوح ما بين 300 و380 ألف جنيه إسترليني، من أجل التوقيع على عقد جديد في الأنفيلد والاستمرار في إرتداء قميص ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني و ليفربول الإنجليزي ، تلقى إشادة كبيرة من نجم الكرة المصرية والأهلي السابق، محمد أبوتريكة، محلل قنوات بين سبورتس القطرية. قال محمد محمد أبوتريكة، إن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا خاصة بعد المستوى الفني الذي يقدمه خلال الفترة الماضية والحالية مع فريقه الإنجليزي أو المنتخب الوطني.

أضاف أبوتريكة، محمد صلاح لايقدر بالمال خاصة في ظل تألقه اللافت والملحوظ، لابد أن تعلم جيدا إدارة ليفربول أنها تمتلك «نعمة كبيرة الآن بوجود محمد صلاح».

???? محمد صلاح @MoSalah يضرب دفاع مان سيتي بهدف "مارادوني" ‼️#ليفربول_مانشستر_سيتي | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز#PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/M1RxfRXt4g

— beIN SPORTS (@beINSPORTS)

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