ملك الأردن يعلن وقوف بلاده مع سلطنة عمان بمواجهة تداعيات «شاهين»

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أعلن الملك الأردني عبدالله الثاني وقوف بلاده إلى جانب سلطنة عمان في جهودها لمواجهة تداعيات الإعصار «شاهين».

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك الأردني أجرى اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، أكد فيه «وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سلطنة عمان في جهودهم المبذولة لمواجهة تداعيات الإعصار المداري»شاهين«، والذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين».

وأعرب الملك عن تعازيه ومواساته للسلطان ولأسر الضحايا ولشعب عمان.

يذكر أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا في عمان وإيران، جراء الإعصار «شاهين» المداري الذي ضرب أجزاء من سواحلهما.

وأمر سلطان عمان أمس بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية «شاهين».