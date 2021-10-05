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محافظ مطروح: انتهاء الاستعدادت لاستقبال العام الدراسي الجديد

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محافظ مطروح: انتهاء الاستعدادت لاستقبال العام الدراسي الجديد محافظ مطروح: انتهاء الاستعدادت لاستقبال العام الدراسي الجديد

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قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة أنهت استعدادتها لاستقبال العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وتوفير مناخ دراسى آمن ومنتج تعليمي متميز للطلاب، مع دخول 8 مدارس جديدة للخدمة التعليمية بإجمالي 111 فصلا تعليميا جديدا، وصيانة 40 مدرسة لاستقبال طلاب مطروح بالمظهر اللائق.

وأشار المحافظ إلى أنه تم العمل على إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكل القرى والتجمعات البعيدة والنائية مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب.

ووجه محافظ مطروح باستمرار الجولات الميدانية بالإدارات التعليمية لمتابعة اللمسات الأخيرة وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، معربا عن خالص أمنياته بانطلاق عام دارسى موفق وآمن لأبنائنا الطلاب.

وأوضح المهندس طارق مسعد، مدير عام الأبنية التعلمية بمطروح، أنه سيتم دخول 8 مدارس جديدة الخدمة التعليمية بالمحافظة، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة بـ40 مدرسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

المصرى اليوم

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