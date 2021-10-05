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«الإفتاء»: شهادات الاستثمار هي البديل الآمن لمن لا يحسنون التجارة

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«الإفتاء»: شهادات الاستثمار هي البديل الآمن لمن لا يحسنون التجارة «الإفتاء»: شهادات الاستثمار هي البديل الآمن لمن لا يحسنون التجارة

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: «ما هو حد النصاب في شهادات الاستثمار؟».

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال عبر قناة دار الإفتاء على «يوتيوب»، قائلا: «النصاب هو أن يبلغ المال ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 بحسب سعر السوق».

وأشار وسام إلى أن شهادات الاستثمار جائزة شرعًا ولا شيء فيها، وقلنا قبل ذلك مرارًا وتكرارًا أنها داخلة في التمويل، ومثل هذه الشهادات هي البديل الآمن لمن لا يحسنون التجارة، خاصة في ظل عدم معرفة الشخص بالخبرة وعدم قدرته على التمييز بين الموثوق والمغشوش.

وتابع: «شهادات الاستثمار ليس فيها حكم لأن أصل الاستثمار والتمويل من البنك كل هذا جائز ولا شيء فيه».

المصرى اليوم

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