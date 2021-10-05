أخصائية: هذه الأشياء تؤدي إلى رفض الزوج إعطاء مساحة شخصية للزوجة

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قالت داليا الفيشاوي، أخصائية نفسية، إن المرأة عليها أن تشعر الزوج بوجود عائد إيجابي عليه وعلى الأسرة، حال إعطائها مساحة شخصية، من خلال إشعاره بالسعادة عند ممارسة هواياتها، معقبة: «بدل ما تكون ست نكدية».

وتابعت «الفيشاوي»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج«البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك الكثير من الأشياء تؤدي إلى رفض الزوج وجود مساحة شخصية للزوجة، خاصة إذا كان الزواج مركز الاهتمام في الأسرة أثناء التنشئة، أو إذا كان خائفًا، وهذا يرجع إلى عدم الثقة بالنفس.

ولفتت إلى أن الرجل يريد أن يطمئن، ويعلم بأن علاقة الزوجة بأصدقائها وأهلها مختلفة عن علاقتها به، معقبة: «لا يجب المقارنة بين علاقة المرأة بالأهل، أو أصدقائها، وعلاقته به، لا توجد أي مقارنة».