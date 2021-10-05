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حمدان بن زايد: سلطان الجابر شخصية قيادية طموحة

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حمدان بن زايد: سلطان الجابر شخصية قيادية طموحة حمدان بن زايد: سلطان الجابر شخصية قيادية طموحة

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هنأ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، لحصوله على جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021» من مؤسسة «إنرجي إنتليجنس».

وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «نبارك للدكتور سلطان الجابر وفريق العمل بحصوله على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة «إنرجي إنتلجينس»، شخصية قيادية طموحة آمنت بالتطوير المستمر، وساهم في ترسيخ مكانة الدولة في مجال الطاقة على مستوى العالم وتعزيز قدراتها التنافسية».

المصرى اليوم

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