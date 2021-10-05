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«هل يجب إطلاق اسم على الرضيع الذي مات فور ولادته؟».. الإفتاء تجيب

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«هل يجب إطلاق اسم على الرضيع الذي مات فور ولادته؟».. الإفتاء تجيب «هل يجب إطلاق اسم على الرضيع الذي مات فور ولادته؟».. الإفتاء تجيب

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«هل لابد من إطلاق اسم على الرضيع الذي مات فور ولادته، مع العلم أنه قد مر فترة طويلة؟»، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: بعض العلماء قالوا يستحسن أن يطلق اسم على الجنين الذي مات في البطن أو نزل مستهلا فمات، بمعنى صرخ أو تحرك ومات أي فيه روح، وكل روح لابد أن تسمى.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه كان في الثقافة المصرية قديما لو امرأة ولدت والطفل مات مباشرة أو كان جنينا وبعد الأربعة أشهر دب فيه روح وتحرك يسموه منسي، يعني «ملحقناش نفتكره اتولد ومات على طول أو ملحقش ينزل بس بعد دب الروح في البطن».

وتابع: من هنا قالوا ممكن نطلق عليه أسما،، فعند الدعاء بدلا من أن تقول يا رب الجنين اللى نزل وأجهضت فيه اجعله فرطا لي إلى الجنة، تقول اجعل منسي فرطا لي إلى الجنة.

وأكد أن الطفل الذي دبت فيه الروح لو مات قبل الولادة أو عقبها فسواء سميناه أو لم نسمه فليس هناك مشكلة، فالأمر فيه هين وواسع.

المصرى اليوم

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