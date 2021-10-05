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أمين الفتوى يكشف الحالات التي يحرم فيها تربية الكلاب في المنزل ()

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أمين الفتوى يكشف الحالات التي يحرم فيها تربية الكلاب في المنزل (فيديو) أمين الفتوى يكشف الحالات التي يحرم فيها تربية الكلاب في المنزل ()

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«ما حكم تربية الكلاب في المنزل؟».. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن تربية الكلب في المنزل لكل غرض مباح فهو جائز، مشيراً إلى أن هناك أغراض محرمة كترويع الآمنين وغيرها.

ولفت إلى أن الكلب ليس نجسا كما يذهب البعض أخذاً برأي المالكية وكذلك ما يلمسه أو يأكل به.

وتابع: حكم تربية الكلاب في المنزل واقتنائها لأي سبب غير منهي عنه، جائز شرعًا، موضحًا أن حكم تربية الكلاب في المنزل للكبر والخيلاء أو إيذاء الجيران أو إخافتهم حرام.

وأضاف وسام أن المعمول به في دار الفتوى الأخذ برأي المذهب المالكي بأن الكلب ليس نجسًا، مشيرَا إلى أن ملامسة الكلب لجسد الإنسان أو ثيابه، لا يترتب عليه نجاسة.

وأكد أمين الفتوى أن مسألة وجوب الغسل 7 مرات للآنية التي لحق بها لعاب الكلب، تعد مسألة خاصة، لافتًا إلى أن الإنسان لو أراد أن يستعمل هذا الإناء، فعليه غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.

وأشار وسام إلى إنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.

المصرى اليوم

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