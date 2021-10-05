وزيرة التجارة: الحضارة القديمة والمشروعات القومية أبرز ما يميز الجناح المصري في إكسبو 2020

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحضارة القديمة والمشروعات القومية أبرز ما يميز الجناح المصري في إكسبو 2020 .

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، في حديث لقناة «الغد»، أنه خلال فعاليات المعرض لم يتم عرض ما تم إنجازه فقط من المشروعات القومية السابقة، مشيرة إلى أن هناك حرصا كبيرا على عرض الحضارة المصرية القديمة .

وأوضحت أن مصر صاحبة حضارة عريقة وكبيرة يعرفها العالم أجمع، مشيرة إلى أن الحرص على التواجد في المعرض .

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه يتم عرض المشروعات القومية مثل قناة السويس والإسكان والبنية التحتية والمنطقة الاقتصادية، لافتة إلى الاهتمام بصناعات الإسكان والغزل والنسيج والجلود.