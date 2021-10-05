أخبار عاجلة

الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟ -
استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
سقوط أمطار خفيفة على 4 مراكز بالمنيا -
سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين -
السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر -
قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو" -
اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سفير إسرائيل لدى : مزاعم تواجد عسكريين إسرائيليين في قره باغ «هراء كبير»

Print
سفير إسرائيل لدى روسيا: مزاعم تواجد عسكريين إسرائيليين في قره باغ «هراء كبير» سفير إسرائيل لدى : مزاعم تواجد عسكريين إسرائيليين في قره باغ «هراء كبير»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف سفير إسرائيل لدى ، بين تسفي، اليوم الثلاثاء، مزاعم تواجد عسكريين إسرائيليين في إقليم قره باغ بـ «الهراء الكبير والأوهام».

وقال بين تسفي، للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن: «أعتقد أن هذا هراء كبير، لأننا إذا تحدثنا عن إقليم قره باغ، يتواجد هناك (العسكريون) الروس والأتراك. لذلك، فأنا أعتقد أن أصحاب الأوهام يمكنهم الادعاء بأن فضائيين من كوكب المريخ يتواجدون هناك أيضا».

وكان مدير إدارة التعاون العسكري الدولي، التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية، اللواء حسين محمودوف، قد أكد في تصريحات سابقة، أن أذربيجان لم تستورد أسلحة من إسرائيل. وأتت هذه الأقوال على خلفية تصريحات أدلت بها السكرتيرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية، آنا نغداليان، التي أشارت من خلالها بلادها استدعت سفيرها في إسرائيل للتشاور بسبب «قيام هذه الدولة (إسرائيل) بتزويد أذربيجان بالسلاح».

وبدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات أدلى بها نهاية الشهر الماضي، إن بلاده لا تطيق أبدا وجود «الكيان الصهيوني» قرب حدود إيران حتى لو كان هذا الوجود «شكليا».، مؤكدا أن طهران ستفعل كل ما يلزم لضمان أمنها القومي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ألمانيا: موافقة فرنسا وأوكرانيا وألمانيا وروسيا على عقد اجتماع وزاري

ألمانيا: موافقة فرنسا وأوكرانيا وألمانيا وروسيا على عقد اجتماع وزاري

موسكو: روسيا مضطرة لتطوير أسلحة متقدمة ردا على خطوات الولايات المتحدة

موسكو: روسيا مضطرة لتطوير أسلحة متقدمة ردا على خطوات الولايات المتحدة

روسيا توفر أماكن عامة لإجراء اختبارات سريعة لفيروس كورونا مجانًا

روسيا توفر أماكن عامة لإجراء اختبارات سريعة لفيروس كورونا مجانًا

روسيا : اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بـ إنفلونزا الطيور منذ بداية العام

روسيا : اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بـ إنفلونزا الطيور منذ بداية العام