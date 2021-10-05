★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف سفير إسرائيل لدى روسيا، بين تسفي، اليوم الثلاثاء، مزاعم تواجد عسكريين إسرائيليين في إقليم قره باغ بـ «الهراء الكبير والأوهام».

وقال بين تسفي، للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن: «أعتقد أن هذا هراء كبير، لأننا إذا تحدثنا عن إقليم قره باغ، يتواجد هناك (العسكريون) الروس والأتراك. لذلك، فأنا أعتقد أن أصحاب الأوهام يمكنهم الادعاء بأن فضائيين من كوكب المريخ يتواجدون هناك أيضا».

وكان مدير إدارة التعاون العسكري الدولي، التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية، اللواء حسين محمودوف، قد أكد في تصريحات سابقة، أن أذربيجان لم تستورد أسلحة من إسرائيل. وأتت هذه الأقوال على خلفية تصريحات أدلت بها السكرتيرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية، آنا نغداليان، التي أشارت من خلالها بلادها استدعت سفيرها في إسرائيل للتشاور بسبب «قيام هذه الدولة (إسرائيل) بتزويد أذربيجان بالسلاح».

وبدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات أدلى بها نهاية الشهر الماضي، إن بلاده لا تطيق أبدا وجود «الكيان الصهيوني» قرب حدود إيران حتى لو كان هذا الوجود «شكليا».، مؤكدا أن طهران ستفعل كل ما يلزم لضمان أمنها القومي.