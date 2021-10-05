أخصائية: المرأة تحتاج إلى مساحة شخصية لتحقيق التوزان في العلاقة الزوجية

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قالت داليا الفيشاوي، أخصائية نفسية، إن المرأة بصفة عامة في حاجة إلى مساحة شخصية، فالمرأة ليست أماً أو زوجة، لافتة إلى ان حصر المرأة في دور الأم فقط يضغط المرأة بشكل كبير، ويؤدي إلى وجود امرأة غير متوازنة من الناحية النفسية والعاطفية.

وتابعت «الفيشاوي»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج«البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المساحة الشخصية تعني ممارسة الشخص اهتمامه وهوايته بمنتهى الأريحية دون ضغط من الطرف الآخر، وهذا لا يعني عدم القيام بالوجبات تجاه الطرف الآخر، أو إهماله.

ولفتت إلى أن المرأة يجب أن تستأذن زوجها قبل الخروج إلى أي مكان، وكذلك الرجل عليه أن يُعلم زوجته بسفر على سبيل المثال، مشددة على ضرورة تواصل بين الزوجين، لأن هذا يساهم بشكل كبير في إنجاح العلاقة الزوجية.