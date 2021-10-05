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شراكة بين "شماس" وwhale cloud العالمية لتنفيذ 13 مشروعًا بقيمة 600 مليون دولار

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شراكة بين

وقَّعت مجموعة شماس القابضة اليوم في العاصمة الرياض عقد شراكة مع شركة (whale cloud) الصينية، الرائدة في السُّحب الإلكترونية والتقنية الرقمية، يقضي بتنفيذ 13 مشروعًا بقيمة 600 مليون دولار، بعائد مادي يقترب من المليار دولار، ما بين 3 و5 سنوات مقبلة.

وقَّع العقد عن مجموعة شماس رئيس مجلس الإدارة مفلح الهفتاء، وعن المجموعة الصينية في السعودية رئيس مجلس الإدارة (liu binq).

وعن هذه الشراكة قال "الهفتاء": "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى أن نكون ضمن أفضل 10 شركات في العالم مع حلول عام 2030م بمشيئة الله".

من جانبه، قال (liu binq): "لا شك أن الشراكة بين (whale cloud) والمجموعة الإعلامية السعودية (شماس) تتماشى مع رؤية 2030، وستساهم في قيادة صناعة الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستخدام أحدث التقنيات السحابية وتكنولوجيا الوسائط، والتكنولوجيا الذكية؛ لترقية أساس مدينة الوسائط من أجل تشجيع الجيل على المزيد من المحتوى العربي عالي الجودة".

شراكة بين

شراكة بين

شراكة بين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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