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جازان.. نجاة طفل من الموت بعد ابتلاع "بطارية ليثيوم"

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جازان.. نجاة طفل من الموت بعد ابتلاع "بطارية ليثيوم" جازان.. نجاة طفل من الموت بعد ابتلاع "بطارية ليثيوم"
فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي تمكن من استخراجها

جازان.. نجاة طفل من الموت بعد ابتلاع

‬قالت مديرية الصحة في جازان إن فريقاً طبياً مكوناً من أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأطباء الجهاز الهضمي للأطفال والمناظير بمستشفى الملك فهد المركزي، تمكنوا من استخراج قرص معدني (بطارية ليثيوم) من مري طفل، كان قد ابتلعها، وذلك من خلال إجراء جراحي متقدم بالمناظير المرنة والصلبة وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وفي التفاصيل، ذكرت بأن حالة الطفل تم عرضها على الفريق الطبي من خلال خدمة الطب الاتصالي من أحد المستشفيات الطرفية وهو يعاني من الآلام حادة في الصدر، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة من قبل الفريق الطبي تبين وجود قرص معدني (بطارية ليثيوم) في الصدر، كان قد ابتلعها الطفل قبل حضوره إلى المستشفى بـ٢٤ ساعة واستقرت داخل المري، مما توجب على الفريق الطبي إجراء عملية جراحية طارئة للطفل تم فيها استخراج القرص المعدني بواسطة جهاز المنظار من داخل المري من دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.

وأوضحت أن الطفل خضع للمتابعة بقسم التنويم من قبل الفريق الطبي وبعد تماثله للشفاء غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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