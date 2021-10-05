كاشفة أسرار «فيسبوك» تتحدث إلى الكونجرس عن ديكتاتورية مارك زوكربيرج

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قالت فرانسيس هوجين، مديرة المنتجات السابقة في «فيسبوك» والتي كشفت للصحافة مخالفات داخل الشركة، اليوم الثلاثاء، إن مارك زوكربيرغ يلعب دورا فريدا للغاية في صناعة التكنولوجيا ولا أحد يحاسبه حاليا.

وذكرت هوجين في شهادتها أمام الكونجرس: «يحمل مارك دورا فريدا جدا جدا في صناعة التكنولوجيا، فهو يمتلك أكثر من 55% من جميع حصص التصويت في الشركة».

وأضافت في حديثها أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي: «في النهاية، تقع المسؤولية على مارك. لا يوجد أحد حاليا يحمل مارك المسؤولية غيره».

خلال الأسابيع العديدة الماضية، كشفت هوغين عن آلاف الوثائق التي تشير إلى أن «فيسبوك» أخفت أدلة وكذبت بشأن منصتها التي تنشر ما وصفته بـ«معلومات ضارة».

تكشف الوثائق الصادرة عن هوغين أيضا أن «فيسبوك» كانت على علم بأن منصته للتواصل الاجتماعي ألحقت ضررا بالصحة العقلية للمراهقين.