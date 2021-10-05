أخبار عاجلة

الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟ -
استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
سقوط أمطار خفيفة على 4 مراكز بالمنيا -
سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين -
السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر -
قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو" -
اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كاشفة أسرار «فيسبوك» تتحدث إلى الكونجرس عن ديكتاتورية مارك زوكربيرج

Print
كاشفة أسرار «فيسبوك» تتحدث إلى الكونجرس عن ديكتاتورية مارك زوكربيرج كاشفة أسرار «فيسبوك» تتحدث إلى الكونجرس عن ديكتاتورية مارك زوكربيرج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت فرانسيس هوجين، مديرة المنتجات السابقة في «فيسبوك» والتي كشفت للصحافة مخالفات داخل الشركة، اليوم الثلاثاء، إن مارك زوكربيرغ يلعب دورا فريدا للغاية في صناعة التكنولوجيا ولا أحد يحاسبه حاليا.

وذكرت هوجين في شهادتها أمام الكونجرس: «يحمل مارك دورا فريدا جدا جدا في صناعة التكنولوجيا، فهو يمتلك أكثر من 55% من جميع حصص التصويت في الشركة».

وأضافت في حديثها أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي: «في النهاية، تقع المسؤولية على مارك. لا يوجد أحد حاليا يحمل مارك المسؤولية غيره».

خلال الأسابيع العديدة الماضية، كشفت هوغين عن آلاف الوثائق التي تشير إلى أن «فيسبوك» أخفت أدلة وكذبت بشأن منصتها التي تنشر ما وصفته بـ«معلومات ضارة».

تكشف الوثائق الصادرة عن هوغين أيضا أن «فيسبوك» كانت على علم بأن منصته للتواصل الاجتماعي ألحقت ضررا بالصحة العقلية للمراهقين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟

برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟

استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء