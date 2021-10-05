محافظ الإسماعيلية يوجه باتخاذ كل الإجراءات والتدابير لاحتواء تحورات «كورونا»

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أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، كتابا دوريا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى والمديريات ومديري الإدارات بالديوان العام، مشددا على ضرورة الالتزام بكل التعليمات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا والعمل المستمر والجاد لاتخاذ الإجراءات والتدابير لاحتواء التحورات الجديدة من فيروس كورونا والحيلولة دون انتشار الجائحة.

وشدد بشارة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة بقرار رئيس الوزراء وخاصة مايتعلق بالتزام المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والكافتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت عامة والمرخصة سواء من وزارة السياحة والآثار او من وحدات الإدارة المحلية، والعمل علي اتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى استمرار حملات التوعية للمواطنين بمخاطر فيروس كورونا ومتحوراته، لافتا إلى مجهودات مديرية الصحة بالإسماعيلية من خلال خطة توعية وتواجد نقاط للتسجيل الفوري والتطعيم، يتم الإعلان عنها يوميا بكل المراكز للوصول إلى المواطن دون تكبد العناء.