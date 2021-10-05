أخبار عاجلة

الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟ -
استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
سقوط أمطار خفيفة على 4 مراكز بالمنيا -
سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين -
السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر -
قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو" -
اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موهبة غانية مرشحة لجائزة بوشكاش .. و صراع بين اليونايتد و مان سيتي على ضمه

Print
موهبة غانية مرشحة لجائزة بوشكاش .. و صراع بين اليونايتد و مان سيتي على ضمه موهبة غانية مرشحة لجائزة بوشكاش .. و صراع بين اليونايتد و مان سيتي على ضمه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

جذب اللاعب ميزاك أشانتي أنظار العالم بهدفه الساحر الذي أحرزه في المباراة الأخيرة في دوري الدرجة الثانية بالدوري الغاني .

وتسبب هذا الهدف الفردي المذهل المرشح لجائزة بوشكاش بذهاب المباراة إلى ركلات الترجيح، وصعود فريقه جولدن كيك لدوري الدرجة الأولى .

موهبة صغيرة صاحب 15 عاماً فقط و لاعب فريق جولدن كيك في الدوري الغاني أحدث ضجة كبيرة بعد هدفه الغير اعتيادي حيث تخطى 4 مدافعين وراوغ الحارس ثم أحرز الهدف.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس يراقبون هذا المهاجم الرائع.

وتحدث أشانتي عن نجمه المفضل وقال : " إنه يشاهد العديد من اللاعبين، ولكنه يفضل لاعب الفرنسي وباريس سان جيرمان كيليان مبابي".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فرحة كبيرة من الجمهور المصري بالهدف الثاني لمنتخبنا في شباك المنتخب الليبي عن طريق مصطفي محمد

فرحة كبيرة من الجمهور المصري بالهدف الثاني لمنتخبنا في شباك المنتخب الليبي عن طريق مصطفي محمد

طاهر أبو زيد: أول مرة أشعر بالتجانس في المنتخب.. وكان هناك تربص بـ«البدري»

طاهر أبو زيد: أول مرة أشعر بالتجانس في المنتخب.. وكان هناك تربص بـ«البدري»

إعلامي: الحضري يطلب الرحيل من جهاز المنتخب بسبب كيروش

إعلامي: الحضري يطلب الرحيل من جهاز المنتخب بسبب كيروش

رضا عبدالعال: لاعبو المنتخب لم يكونوا على وفاق مع حسام البدري

رضا عبدالعال: لاعبو المنتخب لم يكونوا على وفاق مع حسام البدري