موهبة غانية مرشحة لجائزة بوشكاش .. و صراع بين اليونايتد و مان سيتي على ضمه

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جذب اللاعب ميزاك أشانتي أنظار العالم بهدفه الساحر الذي أحرزه في المباراة الأخيرة في دوري الدرجة الثانية بالدوري الغاني .

وتسبب هذا الهدف الفردي المذهل المرشح لجائزة بوشكاش بذهاب المباراة إلى ركلات الترجيح، وصعود فريقه جولدن كيك لدوري الدرجة الأولى .

موهبة صغيرة صاحب 15 عاماً فقط و لاعب فريق جولدن كيك في الدوري الغاني أحدث ضجة كبيرة بعد هدفه الغير اعتيادي حيث تخطى 4 مدافعين وراوغ الحارس ثم أحرز الهدف.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس يراقبون هذا المهاجم الرائع.

وتحدث أشانتي عن نجمه المفضل وقال : " إنه يشاهد العديد من اللاعبين، ولكنه يفضل لاعب المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان كيليان مبابي".