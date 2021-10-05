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"الثقفي" تشخِّص واقع العنف الأسري.. الخميس المقبل

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"الثقفي" تشخِّص واقع العنف الأسري.. الخميس المقبل "الثقفي" تشخِّص واقع العنف الأسري.. الخميس المقبل
محاضرة عبر برنامج "الزووم" بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية

تُلقي المدير التنفيذي لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، الدكتورة نجوى الثقفي، محاضرة بعنوان "العنف الأسري بين الواقع والمأمول"، تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالحائط بمنطقة حائل، وذلك مساء الخميس القادم الموافق الأول من شهر ربيع الأول. وستُبثُّ المحاضرة عبر برنامج "الزووم".

وأوضحت الدكتورة الثقفي أن العنف الأسري يشكل تهديدًا حقيقيًّا للأسرة والمجتمع، ويعدُّ معول هدم خطير في ظل انعدام لغة التواصل والحوار بين أفراد المجتمع، سواء داخل الأسرة الواحدة، أو في البيئات التعليمية، أو في الأماكن العامة.

ودعت الثقفي الأُسَر إلى الاهتمام بجوانب التربية الأسرية، والبُعد عن لغة التهديد والانتقام، وتعويد النفس على مهارات فهم الآخرين، وطبيعة فهم تصرفاتهم، ومراعاة ظروفهم، واحتواء تقصيرهم، وحُسن توجيههم من خلال تفعيل جوانب التوعية بالأضرار النفسية للعنف الأسري، ونتائجه السلبية على الفرد والمجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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