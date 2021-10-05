منير زهران : أسباب وانعكاسات حرب 67 لم تتم دراستها بشكل كاف

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قال السفير الدكتور منير زهران، مندوب مصر الدائم في جنيف، الأسبق، انه لم يتطرق في مذكراته التي صدرت مؤخرا إلى أخطا مصرية في السياسة الخارجية تجاه أفريقيا، خاصة بعد محاولة الاعتداء على الرئيس الراحل مبارك باثيوبيا، أدت إلى غياب قيادة مصر عن القمم الأفريقية اللاحقة، واضعفت الحضور المصري في أفريقيا، وقادت في النهاية إلى أن تقف دول أفريقية كثيرة مع إثيوبيا رغم وضوح الحق المصري السوداني في ملف سد النهضة.

السفير منير زهران فى حواره لـ«المصرى اليوم» - صورة أرشيفية

أكد «زهران» في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» رصدا واشتباكا مع المناقشات التي دارت حول مذكراته مؤخرا في المجلس المصري للشئون الخارجية، أن أسباب وانعكاسات حرب ٦٧ لم تتم دراستها بشكل كاف بعد، ويتعين عمل ذلك لاستخلاص الدروس والعبر، لافتا إلى أن الروس ورطونا في الحرب، وأن الرئيس عبدالناصر أخطأ في إغلاق خليج العقبة وهو الذي كان قد وافق على مرور إسرائيل فيه في مارس ٥٧، مقابل الانسحاب من سيناء حينها، مضيفا أنه كتب رايا قانونيا بهذا المعنى، لكن الدكتور عبدالله العريان، مدير الإدارة القانونية بالخارجبة وقتها، رفض نقل رأيه معتبرا ان واجب الوزارة تبرير خطوات عبدالناصر، أخذا في الاعتبار ان وجود إسرائيل في ايلات غير شرعى، بينما كانت الوزارة، حسب زهران، قد طلبت موقف القانونى الدولى من خطوة الرئيس وليس تبريرها .

أكد زهران أهمية أن يتعرف شباب الدبلوماسية ودارسي العلوم السياسية على منظمات الأمم المتحدة وعملها، وأجهزة التفتيش عليها ومحاسبتها والتنسيق بينها، منوها إلى قلة عدد الذين يولون هذا الجانب عناية كافية الان. قال ان حركة عدم الإنجاز مهمة لتوحيد مواقف الدول النامية تجاه القوى الكبرى وضغوطها في الملفات الاقتصادية والتجارية والصحية والبيئية والثقافية والعمالية الخ.

منير زهران - صورة أرشيفية

وكشف أنه لم يشأ أن يستخدم أرشيف وزارة الخارجية في مذكراته ( وهو قد عمل لفترة فيه) التزاما بالقانون، فضلا عن أنه ترك الخدمة منذ نهاية التسعينات.

ذكر زهران أن المناقشات حول الكتاب تطرقت إلى تأييد مبارك لعدة مواقف تركيا ازاء سوريا قبل ٢٠١١ما زاد من طمع الأولى في سوريا والعراق بعد ذلك.

السفير الدكتور منير زهران رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية - صورة أرشيفية

وذكر أنه بمناسبة نصر ٦ أكتوبر العظيم، فإن القيادة في مصر لم تزود وفدنا في الأمم المتحدة والذى كان يقوده وقت اندلاع الحرب وزير الخارجية الالمع الدكتور محمد حسن الزيات، باى معلومات، بينما كان مطلوبا من الوزير ان يدافع عن الموقف المصرى، وقد فعل بجدارة ذلك رغم كل شىء، لكن تلك كانت من التصرفات غير المفهومة من الرئيس السادات وقتها.