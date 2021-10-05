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محافظ القاهرة يهنئ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

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محافظ القاهرة يهنئ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر محافظ القاهرة يهنئ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

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بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب الحافظ عن خالص التهاني بمناسبة هذه الذكرى الخالدة في تاريخ الوطن، والتي ستظل رمزا من رموز الفخر والعزة المصرية الخالدة، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام الجليلة على مصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والارتقاء.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة بهذه المناسبة العظيمة، سائلا الله العلي القدير أن يبارك وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على وطننا بكل الخير في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح .

المصرى اليوم

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