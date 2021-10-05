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خبيرة تغذية: هذه الأعشاب تخفض الوزن وتنحت القوام

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خبيرة تغذية: هذه الأعشاب تخفض الوزن وتنحت القوام خبيرة تغذية: هذه الأعشاب تخفض الوزن وتنحت القوام

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الحديث عن وجود علاج واحد أو مكمل غذائي يصلح لكل الفئات العمرية ومرضى السمنة أمر غير صحيح، معقبة: «لا يوجد شيء واحد يصلح لخفض الوزن، ده شيء غير منطقي على الإطلاق».

وشددت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، على ضرورة خفض الوزن من خلال المتابعة مع الطبيب المختص، وعدم تناول أي مكملات غذائية أو أدوية مجهولة الهوية، لعدم الإضرار بالصحة العامة للجسم.

وأشارت إلى أن هناك بعض المواد العشبية التي تنحت القوام مثل أوراق اللوتس والكريز، مضيفة أن هناك إمكانية لخفض الوزن 40 كيلو أو أكثر من خلال اتباع نظام غذائي معين وتناول بعض المكملات الغذائية، وبدون إجراء أي تدخل جراحي.

المصرى اليوم

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