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أكدت، فرانسيس هوجن، مسؤولة المحتوى السابقة في «فيسبوك»، والمشتهرة بتسريب العديد من المعلومات عن طريق عمل العملاق الأزرق أن «فيسبوك» ضللت الجميع.

وقالت السيدة التي سربت خلال الأسبوع الماضي العديد من أسرار عملاق وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال جلسة استماع لها أمام الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء: «اكتشفت من خلال عملي داخل شركة فيسبوك والاطلاع على كواليسها أن الشركة تعمل بشكل «يضر بالصغار» و«يؤذي الديمقراطية».

و تمر شركة فيسبوك بأصعب اللحظات في تاريخها، خلال شهر أكتوبر الجاري، والذي يعتبر الأسوا في رحلة الشركة الأمريكية؛ إذ تعرضت الشركة العملاقة لضربة مزدوجة بدأت بتصريحات لمسؤولة سابقة في الشركة شككت في مصداقية فيسبوك وكشفت عن وثائق كارثية، تلتها ضربة أقوى تمثلت في توقف منصات الشركة عن العمل مثل فيسبوك وواتساب وإنستجرام.

فرانسيس هوجن اثناء إدلاء شهادتها أمام الكونجرس اليوم

وأضافت هوجن أن شركة«فيسبوك» تأخذ معلومات من عامة المستخدمين وكذلك من الحكومات، لافتة إلى أنها «ضللت الجمهور حول العديد من المواضيع»وأكدت مسؤولة المحتوى السابقة في «فيسبوك»، أن الشركة العملاقة التي تقدر أرباحها بالمليارات، تعمل في الظل، وغالبا ما تغير قوانين عملها، مضيفة أن: «لا أحد خارج الشركة يدرك مندى خطورتها مثل من عمل ضمنها

وشددت هوجن على أن: «عملاق مواقع التواصل يختبئ وراء الجدران، ويسعى لضمان ألا يفهم أحد حقيقة نظامه.»

وتابعت متحدثة عن دور مؤسس «فيسبوك»، مارك زوكربيج،: «يدرك خواطر الخوارزميات التي يستعملها الموقع، وبالتالي لا يمكن أن تجري الأمور دون علمه». وأضافت هوجن أن فيسبوك كان يعلم بخطر آليه عمله على الاطفال.

وقبيل إدلاء فرانسيس هوجن بشهادتها، شن للقيادي الديمقراطي في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومينثال هجوما لاذعا على شركة«فيسبوك»، واتهما بالجشع، ووضع الارباح على حساب مصلحة وصحة الناس العاديين، لا سيما المراهقين، خصوصا وأن الشركة سمحت لمنصاتها بأن تتيح للقاصرات انشاء حسابات سرية دون علم أولياء أمورهن، على حد تعبيره.

فيسبوك ضللت الجميع.. ما الذي قالته مسربة أسرار العملاق الأزرق أمام الكونجرس

ويرى القيادي الديمقراطي في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومينثال، إن «فيسبوك» ضاعف الاستثمارات عبر استغلال الأطفال وتشجيع الأطفال القصر على استخدام منصاته.

وأكد عضو مجل الشيوخ البارز أن فيسبوك ستواجه عواقب وخيمة إذا ثبت تورطها بتضليل الاطفال، معتبرا أن شركات التقنية الكبرى باتت أمام لحظة محاسبة على هذه الكارثة.

بدورها تحدثت السيناتور مارشا بلاكبيرن عن تبعات وآثار منصة انستجرام على المراهقات والمراهقين لا سيما الفتيات، معتبرة أن فيسبوك لم يول أهمية لسلامة الصغار. فيما اعتبر السيناتور الجمهوري عن ميسيسيبي أن أطفال أميركا بالتوا معلقين بعمالقة شركات التكنولوجيا، طالبا من هاغن الادلاء بكل ما لديها.

واختتمت جلسة الاستماع بالكونجرس الأمريكي اليوم، يشكر العديد من الأعضاء الموظفة السابقة بفيسبوك، فرانسيس هوجن لمساهمتها في توضيح الصورة الحقيقية لفيسبوك، وفضح التضليل الذي مارسته شركة زوكربيرج.