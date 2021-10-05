«الموسيقيين» ترد على أزمة مروان بابلو (تفاصيل)

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أثارت أزمة مطرب الراب مروان بابلو جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بين رواد التواصل الاجتماعي، بعدما تلاعب مطرب الراب الفلسطيني شب جديد بكلمات إبتهال «مولاي إني ببابك» للشيخ سيد النقشبندي إلى «مروان إني ببابك» خلال حفلة «مروان» والتي أقيمت الجمعة الماضية بالتجمع الخامس، حيث قررت نقابة المهن الموسيقية بوقف التعامل مع «بابلو».

وقال الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: «قرار نقابة الموسيقيين بإيقاف التعامل مع مروان بابلو، ممكن يكون في تراجع أو لا، لأن أي شخص ممكن يقدم تظلم من خلال مكتب التظلمات بالنقابة».

مؤكدا: «خلال الاجتماع القادم لأعضاء النقابة سيتم مناقشة أزمة مروان بابلو، ولكن مسألة عودة التعامل مع مروان بابل سيتم مناقشتها خلال الاجتماع».

يذكر أن مغني الراب الفلسطيني شب جديد أثار جدلا كبيرا بعد مشاركته في حفل مروان بابلو الذي أقيم الجمعة الماضية 1 أكتوبر، وصعوده على المسرح وغنائه لإبتهال «مولاي» مع تغيير كلماته، لتكون «مروان يا مروان.. إني ببابك قد بسطت يدي».

وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت منع التعامل مع مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، وجاء في بيان من النقابة أن مروان بابلو ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأكد البيان أن نقابة الموسيقيين أخطرت كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدي حفلاته إبتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله كأنه عن ذات المؤدي.

وخرج المطرب الفلسطيني شاب جديد عبر خاصية «الستوري» على حسابه في «إنستجرام»، قائلا: «أولا كل الشكر والتقدير للجمهور على الحفلة الجامدة..ثانيا أنا أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل، وكل الحب والاحترام لأخوى مروان، واضح أني أسأت التقدير في العبارة اللي قلتها، ولو أني كنت أعرف إنه اللي حصل حساس ومسيء لجمهوري المصري الحبيب، كان مستحيل يطلع مني، بتمنى أنكم ما تزعلوا منى، نيتي كانت صافية، والله ولي التوفيق، ومروان ملوش دعوة خالص«.