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انضم اليوم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق ببرج العرب قادما من مطار القاهرة الذي وصله الثلاثاء 5-10-2021، فيما سيشارك الفريق تدريباته المسائية التي ستقام بستاد الجيش ببرج العرب .

ماهو موعد مباراة مصر وليبيا ؟

موعد مباراة مصر وليبيا الجمعة المقبل 8 أكتوبر 2021 الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش في برج العرب .

ويحتل منتخب مصرالمركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، حيث فاز على أنجولا بهدف دون مقابل وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما فى الجولة الثانية بينما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد ست نقاط بعد الفوز على الجابون وأنجولا .

وبوصول صلاح تكون قائمة الـ24 لاعبًا المختارين لمباراتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم، قد اكتملت حيث انضم أمس للفريق كل من محمد النني لاعب الأرسنال الإنجليزي وأحمد حسن (كوكا) لاعب كونيا سبور التركي ومصطفى محمد لاعب جلاتا سراي التركي وعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، وسبقهم في الانضمام- أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي، فيما انتظم المحترفون بالداخل الـ18 في المعسكر منذ يوم السبت الماضي وهم:

محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وباهر المحمدي ومحمود حمدي «الونش» وياسر ابراهيم وأحمد أبوالفتح وأيمن أشرف وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي وأحمد سيد «زيزو» وعبدالله السعيد وابراهيم عادل ورمضان صبحي. وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبا صباحيا بفندق الاقامة ارتكز على النواحي البدنية.