بالأسماء.. 3 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس نادي اليخت بالإسكندرية (تفاصيل)

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب رئيس وعضوية مجلس إدارة نادي اليخت بالاسكندرية، والتى تجرى يوم 12 نوفمبر المقبل.

وشملت الكشوف ١٤ مرشحاً، حيث يتنافس على منصب رئيس النادى،كل من الدكتور إبراهيم درويش، مؤسس ورئيس الادارة المركزية للآثار الغارقة، وعماد قبطان وإبراهيم خليل، ويتنافس على منصب أمين الصندوق أحمد رجب وعبدالحميد مرسى.

ويتنافس على مقعد العضوية (فوق السن)، ٧ مرشحين، هم أحمد مختار وسارة سرور وشهاب سليم وعمرو سمير وفتح الله عبدالعزيز ومحمد حسنى وهبه الشربينى، وفوق السن يتنافس عليها مرشحان إسلام مجاهد وشريف منصور، بينما فاز احمد والى بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية .