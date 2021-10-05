أخبار عاجلة

قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو" -
اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة -
رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا -
نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية -
تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية -
وزير المالية : حريصون على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر -
"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا -
جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات -
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بالأسماء.. 3 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس نادي اليخت بالإسكندرية (تفاصيل)

Print
بالأسماء.. 3 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس نادي اليخت بالإسكندرية (تفاصيل) بالأسماء.. 3 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس نادي اليخت بالإسكندرية (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب رئيس وعضوية مجلس إدارة نادي اليخت بالاسكندرية، والتى تجرى يوم 12 نوفمبر المقبل.

وشملت الكشوف ١٤ مرشحاً، حيث يتنافس على منصب رئيس النادى،كل من الدكتور إبراهيم درويش، مؤسس ورئيس الادارة المركزية للآثار الغارقة، وعماد قبطان وإبراهيم خليل، ويتنافس على منصب أمين الصندوق أحمد رجب وعبدالحميد مرسى.

ويتنافس على مقعد العضوية (فوق السن)، ٧ مرشحين، هم أحمد مختار وسارة سرور وشهاب سليم وعمرو سمير وفتح الله عبدالعزيز ومحمد حسنى وهبه الشربينى، وفوق السن يتنافس عليها مرشحان إسلام مجاهد وشريف منصور، بينما فاز احمد والى بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟

برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟

استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء