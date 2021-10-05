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عند أطراف قرية ترسا بأبوالنمرس في الجيزة، كان مصطفى محمود، صاحب الـ22 عامًا، يقف في انتظار قدوم شقيقتيه وبنات عمه من حفل زفاف، وما إن اقتربن منه حتى استشاط غضبًا من شاب تحرش بهن بألفاظ نابية.

ذهب الشاب بالفتيات إلى المنزل وعاد للمتحرش يعاتبه: «مش عيب عليك تعاكس البنات».. دارت بينهما مشاجرة، استعان خلالها المتحرش بـ4 آخرين وأحدهم ضربه بـ«قالب طوب» فى وجهه، وعلى إثر الضربة سقط أرضًا على رأسه، وبعد ساعات قليلة من نقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

المجنى عليه، يدرس علوم إدارية وكمبيوتر بمعهد خاص ويعمل محاسبًا بإحدى الشركات، وهو الابن الوحيد على 4 بنات، ويساعد والده لتدبير نفقات المنزل بعد وفاة أمه.

تقطن أسر المتهمين إلى جوار منزل المجني عليه، وبعد الحادث فر بعضهم وتركوا منازلهم، بينما تطالب أسرة «مصطفى» بسرعة إلقاء القبض عليهم.

بدموع منهمرة يستقبل والد «مصطفى» صفوف المعزين وهو يحكي لكل من يقابله التفاصيل، ويردد: «الفرح تحول لمأتم.. ابني عمره ما حد اشتكى منه، يروح غدر بالطريقة دي، أحسبه شهيدًا للغدر والدفاع عن الشرف»، ويكمل متنهدًا كأنه يطرد همًا طبق على صدره: «مساء الجمعة، ابنى عاد من عمله وراح يبارك للعرسان جيرانا، وانتظر إخواته البنات وبنات عمه علشان يوصلهم، وشاف شاب بيتعرض للبنات وبيقول ألفاظ خارجة لهم، فرفض يعاتبه ومعاه الفتيات.. روحهم البيت ورجع للشاب ده.. بمجرد ما قال له: مينفعش تعاكس ولاد البلد وتقول كلام وحش، حتى أمسك الشاب بملابس مصطفى واستعان بـ4 آخرين، وكانت الجريمة».

والد المجني عليه يتحدث لـ"المصري اليوم"

كاميرات المراقبة التقطت صورًا للجريمة، وشاهدها الأب وهو يحكي أن واحدًا من المتهمين ضرب «مصطفى» بقالب طوب ضربة قوية، على إثرها سقط على الأرض: «ابنى وزنه كان تقيل وقع على راسه وأصيب بارتجاج فى المخ كان سبب الوفاة».

الحزن خيم على القرية التى خرج المئات منها فى جنازة «مصطفى»، وتسبب الحادث فى انهيار شقيقات وفتيات عم الضحية، بعضهن اعتزل النّاس، لم يصدقن وفاة الشاب العشرينى، ولم يتخيلن عودته لمعاتبة المتحرش، وكن يخفن من تداعيات المعاكسة، فلم يشكين لـ«مصطفى»، بل هو الذى شاهد الواقعة بنفسه.

عقب 6 ساعات من مكوث «مصطفى» بالمستشفى تحت الملاحظة، لفظ أنفاسه، إذ حمله ابن عمه صابر زينهم وهو غارق فى دمائه، ويقول إن ضربة قالب الطوب تسببت فى تحطيم الأسنان الثلاث الأمامية وقطع الشفاة بالكامل واستلزم ذلك جراحة، وزادت المأساة حين طلب الأطباء أشعات على مخ المجنى عليه وظهرت آثار الارتجاج التى كانت سبب وفاته.

بعدما علم المتهمون، وأعمارهم لا تتجاوز الـ 20 عامًا، بوفاة «مصطفى» لاذوا بالفرار، إذ ساد الغضب بين أهالى القرية، وجميعهم يثنون على أخلاق وحُسن تربية الضحية: «عمرنا ما شوفنا منه حاجة وحشة، كان بيساعد الكل، حتى السيجارة مش بيحطها فى بوقه»، فيما يبدون مشاعر كراهية تجاه المتهمين، ويؤكدون سوء سلوكهم واعتياد بعضهم معاكسة الفتيات.

أمام النيابة، روى والد «مصطفى» تفاصيل الواقعة وطالب بسرعة القبض على المتهمين: «دول معروفين ومتحددين ومحدش ضبطهم بعد مرور نحو 5 أيام على الواقعة»، مناشدًا النائب العام ووزير الداخلية سرعة تنفيذ قرار ضبط مرتكبى الجريمة.

أصدقاء المجنى عليه وشهود العيان فى حالة صدمة جراء الحادث، ويقولون: «مصطفى راح يعاتب الشاب المتحرش، مكانش فى نيته يتخانق معاه، كان بيعرفه إن البنات دول إخواته وولاد عمه علشان ميكررش الحكاية تانى، لكنه متبجحًا اعتدى على مصطفى بالضرب».

المنازل كلها بالقرية، فى حالة حدّاد على الضحية، لا تسمع أثناء سيرك بالشوارع سوى أصوات الذكر الحكيم، عزاء الضحية دام 3 أيام وحضرها أهالى القرى المجاورة بعدما انتشر الخبر بين أنحاء مركز أبو النمرس.