اختتام أولى مراحل تجارب أداء الانضمام للمنتخب السعودي "سيّدات" بالرياض

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عدد المتقدمات في الرياض وجدة والدمام تجاوز 500 لاعبة

اختتمت أولى مراحل تجارب الأداء في مدينة الرياض والتي جرت خلال الفترة من 1 - 3 أكتوبر، والتي اشتملت تجارب الأداء على تقييم اللاعبات المشاركات من ثلاثة جوانب، الفني والبدني بحضور مدربة المنتخب السعودي الأول للسيدات مونيكا ستاب وفريقها الفني، الذين أشرفوا على أداء المشاركات لانتقاء أبرز المواهب التي تسعى ستاب من خلالهم لتكوين منتخب نسائي للمشاركة في المنافسات الرياضية المقبلة.

وتعد مدينة الرياض أولى محطات تجارب الأداء، إذ ستكون المحطة المقبلة مدينة جدة خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر على أن تختتم مراحل تجارب الأداء بمدينة الدمام في الـ 17 وحتى 19 من الشهر ذاته.

وشهدت تجارب الأداء حضور عضو مجلس الإدارة مدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيّان"، والتي أبدت إعجابها بمدى حماس اللاعبات المشاركات في تجارب الأداء، وأشارت بأن عدد المتقدمات في الرياض وجدة والدمام قد تجاوز الخمسمائة لاعبة.

كما شكرت شريك الاتحاد السعودي لكرة القدم "مايسترو بيتزا" على تقديمه وجبات خفيفة في ختام تجارب أداء المنطقة.

من جانبها، عبرت مونيكا ستاب عن رضاها التام على ما شاهدته في المرحلة الأولى من تجارب الأداء وتطلعها لمشاهدة عدد أكبر من اللاعبات المشاركات وقدمت الدعوة لأي لاعبة ترى في نفسها الموهبة المطلوبة لتمثيل المنتخب الوطني الأول للسيدات التسجيل في تجارب الأداء القادمة في مدينتي جدة والدمام.