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المعلمي: المرأة أسهمت في مجالات مختلفة لعكس صورة المملكة دولياً وإقليمياً

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المعلمي: المرأة السعودية أسهمت في مجالات مختلفة لعكس صورة المملكة دولياً وإقليمياً المعلمي: المرأة أسهمت في مجالات مختلفة لعكس صورة المملكة دولياً وإقليمياً
خلال مشاركتها في ندوة "الدبلوماسية الناعمة"

المعلمي: المرأة السعودية أسهمت في مجالات مختلفة لعكس صورة المملكة دولياً وإقليمياً

‬أكّدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة النرويج، آمال يحيى المعلمي دور المملكة العربية في تمكين المرأة في جميع المجالات، ومن ضمنها المجال الدبلوماسي.

وأبرزت خلال مشاركتها في ندوة "الدبلوماسية الناعمة.. تجارب المرأة في العمل الدبلوماسي" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، ما تحقق للمرأة السعودية من منجزات ومكتسبات في الآونة الأخيرة.

وقالت : " إن ما يحصل في رؤية المملكة 2030 أخذ التمكين إلى بُعد أعمق وأسرع وأصبح له مؤشرات لقياس الأداء وأهداف محددة تسعى إلى تحقيقها ".

مشيرة إلى أن المرأة السعودية أسهمت في مجالات مختلفة لعكس صورة المملكة دولياً وإقليمياً، ومن ذلك : الفنون الجميلة، والتبادل الثقافي مثل الابتعاث الدراسي وبرامج الزمالة، والرياضة، والمتاحف، والثقافة، والاقتصادي والتجاري كتهيئة سبل الحياة لاستقطاب المستثمر الأجنبي، إضافة إلى الجانب التنظيمي والتشريعي كتسريع الإجراءات والنزاهة ومحاربة الفساد، وقطاع السياحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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