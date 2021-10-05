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بلا رسوم أو نسبة من المبيعات.. وزارة الثقافة تُهدي المؤلفين السعوديين مبادرة لتسويق كتبهم

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بلا رسوم أو نسبة من المبيعات.. وزارة الثقافة تُهدي المؤلفين السعوديين مبادرة لتسويق كتبهم بلا رسوم أو نسبة من المبيعات.. وزارة الثقافة تُهدي المؤلفين السعوديين مبادرة لتسويق كتبهم
أكثر من 1000 كاتب تقدموا لها قُبِل منهم 300

بلا رسوم أو نسبة من المبيعات.. وزارة الثقافة تُهدي المؤلفين السعوديين مبادرة لتسويق كتبهم

استثمرت وزارة الثقافة تنظيم معرض الرياض للكتاب، وأعلنت عن مبادرة "المؤلف السعودي"، التي تساعد المؤلفين السعوديين على تسويق مؤلفاتهم وأعمالهم الإبداعية والفكرية، وتطبيقاً للمبادرة خصصت الوزارة جناحاً خاصاً بالمبادرة تعرض فيه عشرات الكتب لمؤلفين سعوديين.

وعن مميزات المبادرة بالنسبة للمؤلفين السعوديين، أوضح مسؤول جناح المؤلف السعودي بالمعرض زياد بن جهاد لـ"سبق"، أن المبادرة تدعم المؤلفين السعوديين غير المتعاقدين مع دور النشر، الذين يحتاجون إلى تسويق كتبهم، حيث تتولى المبادرة بيع الكتاب في المعرض، وتحصيل أثمان النسخ المباعة، وعقب نهاية المعرض تسلمه الأموال المحصلة من البيع كاملة، دون استقطاع أي رسوم أو نسبة من المبيعات، مضيفاً أن المبادرة تتيح للمؤلف ميزات أخرى، منها توفير منصة توقيع على الكتاب في الجناح، وعمل الدعاية اللازمة له.

وحول إجراءات الاستفادة من المبادرة، بين "جهاد"، أن الاستفادة من المبادرة تتطلب تسجيل المؤلف في منصة المبادرة، وبعد التسجيل يُحَول طلبه إلى لجنة تفحص بيانات الكتاب ومؤلفه، وإذا وافقت اللجنة على الطلب تتواصل مع المؤلف، وتتسلم منه النسخ التي يرغب في بيعها، مشيراً إلى أن أكثر من ألف مؤلف سجلوا في المبادرة، وقبلت منهم اللجنة طلبات أكثر من 300 مؤلف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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