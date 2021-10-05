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دار المحيط للنشر.. الموروث التاريخي والتميز من إمارة الفجيرة

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الهوية والتراث الإماراتي واختلاف الطرح

دار المحيط للنشر.. الموروث التاريخي والتميز من إمارة الفجيرة

انطلقت دار المحيط للنشر، من إمارة الفجيرة الإماراتية للإبحار في محيط الكتب التاريخية، والفكرية والأدبية، وأدب الأطفال، وقد دشنت إصداراتها وطرحتها في المكتبات ومعارض الكتب.

وتسعى دار المحيط لتكون لبِنة مهمّة في عالم النشر، وأن تقيم علاقة بين عالم القراءة وعشّاق الكتاب في إمارة الفجيرة والإمارات والعالم العربي، وخاصّة جيل الشباب الذي يبدو أنه يبتعد عن القراءة، فأحد أهدافها هو طرح المحتوى بطريقة مبسطة سلسلة تستوعبها العقول المزدحمة بالرتم المتسارع للحياة، فالقراءة هي لحظة هدوء وصفاء قبل أن تكون مصدر تعلم.

تقول الدار: "ثمّة تساؤلات عديدة تطرحها ظروف النشر الحالية، لكن إيماننا برسالتنا التي نتبناها ستواجه الدار التحديات وتنهض بما تقدمه من أعمال ترقى لأن تضيف كتبًا ذات قيمة وثقل لمكتبة القارئ، فهناك كتب الموروث الإماراتي حفاظاً عليه من الضياع ونقله للأجيال القادمة ولتكون هذه الكتب إحدى المراجع المهمة للباحثين، وكتب الثقافات المتنوعة كالهندية والصينية بتبني حركة ترجمة لتقريب الشعوب ومد جسر التآلف، وكذلك تحتضن الدار كتب الأطفال التي ستكون مختلفة تجذب الطفل وتحببه بالقراءة عوضاً عن الأجهزة اللوحية".

وقالت مديرة الدار، منال النقبي: "إن دار المحيط تشكل نقلة نوعية في المشهد الثقافي ليس فقط في إمارة الفجيرة، بل في الإمارات كلّها من خلال تنوّع المحتوى، والمواهب المحتضنة، والدعم اللامحدود، والبحث عن المميّز. كلّها عوامل تنبئ بالجميل المقبل".

شاركت دار المحيط، مؤخراً في معرض الرياض الدولي للكتاب، وكانت المشاركة إضافة ثرية للدار لما فيها من تواجد رفيع للمثقفين والنخبة، ولما فيها من زخم الحضور وإقبال واضح على الكتب والقراءة.

دار المحيط للنشر.. الموروث التاريخي والتميز من إمارة الفجيرة

دار المحيط للنشر.. الموروث التاريخي والتميز من إمارة الفجيرة

دار المحيط للنشر.. الموروث التاريخي والتميز من إمارة الفجيرة

دار المحيط للنشر.. الموروث التاريخي والتميز من إمارة الفجيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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