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محافظ أسوان يهنئ بذكرى انتصارات أكتوبر

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محافظ أسوان يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر محافظ أسوان يهنئ بذكرى انتصارات أكتوبر

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بعث اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأيضاً للمنطقة الجنوبية العسكرية ممثلة في قطاع أسوان بهذه المناسبة الغالية .

وأشار عطية إلى أن ما تشهده في المرحلة الحالية من تاريخها الوطني من إنجازات غير مسبوقة بجميع قطاعات العمل العام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري يؤكد حكمة وحنكة القيادة السياسية في استعادة الروح الوطنية لأكتوبر 73 في الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة تستثمر مقوماتها المتنوعة والطاقة الإيجابية المعدن الأصيل للشخصية المصرية المتفردة، مؤكدا أن التاريخ سيذكر مدى عظمة الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على مصر وهو ما نشهده حاليًا على أرض الواقع من الأمن والاستقرار.

المصرى اليوم

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