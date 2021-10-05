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بعد عطل الفيسبوك.. خبير اقتصادي : هناك ارتباط بين الانسان والسوشيال ميديا في كل شي

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بعد عطل الفيسبوك.. خبير اقتصادي : هناك ارتباط بين الانسان والسوشيال ميديا في كل شي بعد عطل الفيسبوك.. خبير اقتصادي : هناك ارتباط بين الانسان والسوشيال ميديا في كل شي

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أكد الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أن أزمة العطل التاريخية التي ضربت السوشيال ميديا تحتوي الكثير من الأمور الهامة، مشير إلى أن السوشيال ميديا أمرا في غاية الأهمية في حياتنا.

وأضاف مايكل نصيف، في مداخلة هاتفية مع قناة الحدث اليوم، أن هناك العديد من الأمور التي حدثت خلال الازمة وعلينا التركيز فيها بشكل هام، لافتا إلى أن البعض عان أزمة نفسية من توقف السوشال ميديا.

وتسأل الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاجتماعية، هل أصبحنا أسرى السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة؟، متابعا أن هذه حقيقية علينا ادراكها والتعامل معها.

وتابع أن هناك ارتباط بين الانسان والسوشيال ميديا في كل شي، والاعتماد عليه أصبح اساسيا، وتوقفت الحياة تقريبا خلال أزمة العطل في الفيسبوك والجميع كان في حالة ترقب لعودة العمل مرة أخرى وإصلاح العطل بفارغ الصبر.

وحذر من الاعتماد على السوشيال ميديا كونها غير أمنه على الأسرار.

المصرى اليوم

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