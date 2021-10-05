وزير الزراعة يبحث زيادة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي

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التقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ليوين ديفوكس، المدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له، وبحث معه زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور احمد عبدالكريم مستشار الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واستعرض «القصير»، خلال الاجتماع، الإنجازات التي تحققت في خلال الفترة الماضية واهتمام القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي الصحي والآمن والمستدام للمواطنين من خلال المشروعات التي تشهدها مصر حاليا سواء في مجال التوسع الرأسي بالبحوث العلمية التطبيقية واستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وايضا من خلال مشروعات التوسع الأفقي الجديدة واستصلاح الأراضي .

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تطبق أعلى المعايير في مجال الصحة النباتية والحيوانية ولديها منظومة إجراءات صارمة للرقابة على الصادرات والواردات من السلع الغذائية لضمان جودتها موضحا ان وزارة الزراعة تمتلك افضل المعامل المرجعية والمعتمدة دوليا في فحص وسلامة الغذاء ومنها المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ومعامل معهد صحة الحيوان.

وأضاف «القصير»، أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من كل الدول نظرا لما تتمتع به من سمعة جيدة مشيرا إلى احتلال مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح وتطبيق معايير الجودة في المنتجات الزراعية سواء لأغراض التصدير أو الإستهلاك المحلي.

وبحث وزير الزراعة مع مدير المفوضية الأوروبية تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن مصر حاليا تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج البلطي والأول افريقيا في الاستزراع السمكي وان لديها مشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية وأشار إلى جودة الأسماك المصرية بمختلف أنواعها كما أنه صدر مؤخرا قانون جهاز تنمية الثروة السمكية والبحيرات والذي يسهم في ضمان جودة وزيادة الثروة السمكية

ووجه وزير الزراعة الدعوة إلى وفد المفوضية الأوروبية وسفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلى زيارة مشروعات الثروة السمكية العملاقة في منطقة القناة وشرق التفريعة للاطلاع على النهضة التي شهدتها مصر في هذا المجال، من أجل تفقد إنتاج هذه المزارع.