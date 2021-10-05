«اتصالات النواب»: لم يتم رصد أي سرقة لبيانات مستخدمي «فيسبوك» خلال فترة العطل

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قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه تابع مع الجهاز القومى للاتصالات تطورات العطل المفاجئ الذي حدث بخدمات شركة «فيسبوك»، مضيفا أنه لا يوجد أي ضرر للمستخدمين حول سلامة بياناتهم وعدم تعرضها للسرقة نهائيا.

وأوضح «بدوي»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه لم يتم رصد أي سرقة لبيانات المستخدمين خلال فترة العطل، وأن الجهاز القومي للاتصالات شكل على الفور مجموعة عمل من المتخصصين لمتابعة الأمر على مدار الساعة، وأن الجهاز رصد المؤشرات المبدئية لتقييم تأثير العطل على خدمات الإنترنت في مصر، والتي كان من أهمها استمرار العطل في السوق المصرية بالتطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك– واتس آب- فيسبوك مسنجر– انستجرام) لمدة 6 ساعات ونصف، من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا، وبدأت الخدمة بعد ذلك في العودة بشكل تدريجي.

وتابع أنه تلاحظ خلال ساعات انقطاع الخدمة تضاعف حجم الحركة على تطبيقات المحادثات الفورية المثيلة من 5 إلى 8 أضعاف، وتضاعف حجم الحركة على تطبيقات الاتصالات الصوتية المثيلة من 3 إلى 4 أضعاف، وذلك نتيجة توجه المشتركين لاستخدام تطبيقات مماثلة لتطبيقات شركة فيسبوك.

وأكد «بدوى» أن ما حدث هو عطل فني في السيرفرات، وأن اللجنة ستتابع لحظيا مع «القومي للاتصالات» لحين صدور التقرير النهائي.