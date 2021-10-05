أخبار عاجلة

قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو" -
اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة -
رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا -
نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية -
تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية -
وزير المالية : حريصون على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر -
"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا -
جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات -
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«اتصالات النواب»: لم يتم رصد أي سرقة لبيانات مستخدمي «فيسبوك» خلال فترة العطل

Print
«اتصالات النواب»: لم يتم رصد أي سرقة لبيانات مستخدمي «فيسبوك» خلال فترة العطل «اتصالات النواب»: لم يتم رصد أي سرقة لبيانات مستخدمي «فيسبوك» خلال فترة العطل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه تابع مع الجهاز القومى للاتصالات تطورات العطل المفاجئ الذي حدث بخدمات شركة «فيسبوك»، مضيفا أنه لا يوجد أي ضرر للمستخدمين حول سلامة بياناتهم وعدم تعرضها للسرقة نهائيا.

وأوضح «بدوي»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه لم يتم رصد أي سرقة لبيانات المستخدمين خلال فترة العطل، وأن الجهاز القومي للاتصالات شكل على الفور مجموعة عمل من المتخصصين لمتابعة الأمر على مدار الساعة، وأن الجهاز رصد المؤشرات المبدئية لتقييم تأثير العطل على خدمات الإنترنت في ، والتي كان من أهمها استمرار العطل في السوق المصرية بالتطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك– واتس آب- فيسبوك مسنجر– انستجرام) لمدة 6 ساعات ونصف، من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا، وبدأت الخدمة بعد ذلك في العودة بشكل تدريجي.

وتابع أنه تلاحظ خلال ساعات انقطاع الخدمة تضاعف حجم الحركة على تطبيقات المحادثات الفورية المثيلة من 5 إلى 8 أضعاف، وتضاعف حجم الحركة على تطبيقات الاتصالات الصوتية المثيلة من 3 إلى 4 أضعاف، وذلك نتيجة توجه المشتركين لاستخدام تطبيقات مماثلة لتطبيقات شركة فيسبوك.

وأكد «بدوى» أن ما حدث هو عطل فني في السيرفرات، وأن اللجنة ستتابع لحظيا مع «القومي للاتصالات» لحين صدور التقرير النهائي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين

السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر

السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر

رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا

رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا

اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية

اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية