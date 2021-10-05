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الملياردير جيف بيزوس يحتفي بنجاح جديد حققه بعد نكاسات وإخفاقات

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الملياردير جيف بيزوس يحتفي بنجاح جديد حققه بعد نكاسات وإخفاقات الملياردير جيف بيزوس يحتفي بنجاح جديد حققه بعد نكاسات وإخفاقات

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تجاوزت ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس 185 مليار دولار منذ أسس شركة «أمازون» كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت في مرآبه عام 1994، والتي تحولت بعد ذلك إلى عملاق تكنولوجي تساوي قيمته أكثر من 1.5 تريليون دولار.

ويرجع الملياردير نجاحه الباهر هذا جزئيا إلى فلسفة «تعلم كيفية تحويل الإخفاقات إلى زخم إيجابي»، وكمثال على التطبيق الفعلي لهذا المبدأ؛ «أمازون جيم ستوديوز» لتطوير ألعاب الفيديو، والتي نجحت أخيرا في إطلاق أول إصدار لها بعد سنوات من المعاناة والتعثر.

وكتب «بيزوس» في تغريدة له، قبل يومين: «بعد العديد من الإخفاقات والنكسات في (صناعة) الألعاب، حققنا نجاحا».

وبحسب «سي إن بي سي»، أطلقت لعبة «عالم جديد»، يوم الثلاثاء الماضي، والتي حظيت باهتمام واسع من مستخدمي الحواسيب، حيث سجلت معدل لاعبين متزامنين يبلغ مئات الآلاف، حتى وصل هذا المعدل إلى أكثر من 700 ألف في يوم الطرح.

تشكل اللعبة أحد التحولات المهمة لاستوديو ألعاب «أمازون»، والذي فشل العام الماضي فشلا ذريعا عندما حاول إطلاق لعبة «كروكيبل»، حتى أن الشركة سحبتها بعض أشهر من إطلاقها، ورغم قضاء سنوات عدة في تطويرها.

في تغريدته، كتب بيزوس أنه يشعر بالفخر بفريق الاستوديو على مثابرته، مشيرا إلى أهمية النظر إلى النكسات على أنها «عقبات مفيدة تدفع التعلم»، وقائلا: «مهما كانت أهدافك، لا تستسلم مهما كانت الصعوبة».

المصرى اليوم

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