زوجتان خرجتا بدون علم زوجيهما فانهالا عليهما ضربا

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اتهمتا إمرأتين زوجيهما بالاعتداء عليهما بالضرب المبرح لخروجهما من المنزل من دون إذن فى الكويت.

ونقلت صحيفة «الراي» فن مواطناً وابنه يعيشان في منزل واحد، وقررا عدم خروج أي امرأة إلّا بعد أن يسمح لها زوجها، إلّا أنه في إحدى المرات فوجئا لدى عودتهما إلى المنزل، بعدم وجود زوجتيهما اللتين تربطهما صلة قرابة.

وأضافت الصحيفة أن «مبرر الزوجتين لم يلقَ قبولاً لدى الزوجين، ولم يعفهما من العقاب، وانهالا عليهما بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتهما بإصابات متفرقة، وعقب طلبهما السلطات الأمنية وصل رجال الأمن وأحالوا جميع الأطراف إلى الشرطة.

وأضاف أن المعتدى عليهما استخرجتا تقريرين طبيين وسجلتا قضية عنف أسري أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.