تعرف على خسائر مليارديرات العالم وقيمة ثرواتهم بعد عطل فيسبوك وواتساب وإنسجرام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قدرت مؤسسة NetBlocks التي تتبع خريطة الإنترنت العالمية وتتخذ من لندن مقرا لها, خسائر الاقتصاد العالمي جراء توقف خدمات فيسبوك والمنصات التابعة له والتي تشمل واتساب وإنستجرام لمدة 6 ساعات بنحو مليار دولار، حيث تصل خسائر الساعة الواحدة من التعطل إلى 160 مليون دولار.

أما ملياراديرات العالم فقد تعرضو إلى خسائر فادحة بسبب تعطل فيسبوك Facebook والمنصات التابعة له ، حيث أثر ذلك على ثروات أغنى 10 مليارديرات في قطاع التكنولوجيا وكبدهم خسائر بقيمة 21 مليار دولار، في يوم واحد فقط، منها 5.6 مليار دولار فقدها مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرج ، بما يمثل 28.5% من إجمالي الخسائر، لتصل ثروته حاليا إلى 116.8 مليار دولار، وذلك بحسب تقديرات فوربس الان.

وجاء الرئيس التنفيذي لشركة أمازون العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، والبالغة ثروته 186.6 مليار دولار في المركز الثاني، بعد أن فقد منها 4.8 مليار دولار أي نحو 23% من الخسائر التي تكبدها أغنى 10 مليارديرات في قطاع التكنولوجيا بسبب تعطل خدمات فيسبوك لأكثر من 6 ساعات، وبالتالي فإن بيزوس هو ثاني أكبر شخص خسارة بعد زوكبربيرغ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويعد رئيس مجلس إدارة Dell ورئيسها التنفيذها، مايكل ديل تاسع أغنى شخص في قطاع التكنولوجيا- هو الأقل خسارة ضمن عمالقة التكنولوجيا حيث فقد 207 ملايين دولار فقط وهو ما يشكل 1% من خسارة مليارديرات التكنولوجيا العشرة.

ويعتبر ملياردير شركة أوراكل لاري إليسون وثالث أغنى شخص في القطاع التقني بثروة تبلغ 117.5 مليار دولارهو ثاني أقل ملياردير خسارة حيث تقلصت ثروته بقيمة 422 مليون دولار فقط،

ويبلغ متوسط عدد مستخدمي فيسبوك ومنصاتها التابعة في اليوم الواحد 2.76 مليار شخص وفق اخر احصائية في نهاية يونيو الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 12%، بحسب البيانات المتاحة عن الربع الثاني من هذا العام.

كما خسر مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، 947 مليون دولار لتصل ثروته إلى 128.8 مليار دولار وخسر أيضاً رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في تنسينت الصينية، ما هواتينغ 966 مليون دولار لتصل ثروته إلى 45 مليار دولار.

وامتدت الخسائر إلى مؤسسي تويتر، على الرغم من زيادة الإقبال عليه، حيث خسر رئيسه التنفيذي جاك دورسي 702 مليون دولار لتصل ثروته إلى 12.7 مليار دولار، كما فقد إيفان وليمز 37 مليون دولار لتبلغ ثروته حاليا 2.4 مليار دولار، فيما بقيت ثروة بافيل دوروف، مؤسس ومالك Telegram، عند مستويات أبريل البالغة 17.2 مليار دولار.

كما خسر بوبي ميرفي، الشريك المؤسس لشركة سناب شات 793 مليون دولار من ثروته خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حاليا إلى 14.5 مليار دولار.

وقد أغلق سهم فيسبوك في تعاملات الإثنين على خسائر قاربت 5% ليصل إلى 326.23 دولا، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 919.8 مليار دولار، بحسب ناسداك، كما هبط سهم تويتر بنسبة 5.8% إلى 58.4 دولار، وتراجع قيمته السوقية إلى 46.6 مليار دولار، رغم أنّه شكّل "الملاذ" شبه الوحيد مع أعطال منصات فيسبوك.

وفيما يلي خسائر أغنى 10 مليارديرات في قطاع التكنولوجيا خلال 24 ساعة فقط بسبب عطل فيسبوك:

1- مارك زوكربيرج

الخسارة: 5.9 مليار دولار ↓

صافي الثروة: 116.8 مليار دولار

المصدر: Facebook

الجنسية: أميركي

2- جيف بيزوس

الخسارة: 4.8 مليار دولار ↓

صافي الثروة: 186.6 مليار دولار

المصدر: Amazon

الجنسية: أميركي

3- لاري بايج

الخسارة: 2.2 مليار دولار ↓

صافي الثروة: 114.7 مليار دولار

المصدر: Google

الجنسية: أميركي

4- سيرجي برين

الخسارة: 2.1 مليار دولار↓

صافي الثروة: 110.6 مليار دولار

المصدر: Google

الجنسية: أميركي

5- ستيف بالمر

الخسارة: 1.6 مليار دولار↓

صافي الثروة: 91.7 مليار دولار

المصدر: Microsoft

الجنسية: أميركي

6- ماكنزي سكوت

الخسارة: 1.6 مليار دولار↓

صافي الثروة: 53.6 مليار دولار

المصدر: Amazon

الجنسية: أميركية

7- ما هواتينغ

الخسارة: 966 مليون دولار ↓

صافي الثروة: 45 مليار دولار

المصدر: Tencent

الجنسية: صيني

8- بيل جيتس

الخسارة: 947 مليون دولار↓

صافي الثروة: 128.8 مليار دولار

المصدر: Microsoft

الجنسية: أميركي

9- لاري إليسون

الخسارة: 422 مليون دولار ↓

صافي الثروة: 117.5 مليار دولار

المصدر: Oracle

الجنسية: أميركي

10- مايكل ديل

الخسارة: 207 ملايين دولار ↓

صافي الثروة: 53.2 مليار دولار

المصدر: Dell computers

الجنسية: أميركي