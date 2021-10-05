داخل شحنة ترمس ونعناع ..تفاصيل محاولة تهريب 526 ألف قرص كيبتاجون بميناء سفاجا

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كشفت تحقيقات نيابة سفاجا بالبحر الأحمر والخاصة بمحاولة تهريب أكثر من 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحري أن ثلاثة أشخاص أصحاب شركات ومؤسسات للاستيراد والتصدير- مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة «لهم معلومات جنائية» وراء محاولة تصدير رسالة إلى خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندي ترمس- نعناع وقيامهم بالتلاعب في مستندات الرسالة بقصد تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وغير معلوم ماهيتها.

وتبين من المعلومات قيامهم بتصدير الشحنة من خلال إحدى مكاتب الاستيراد والتصدير- كائن بمحافظة الفيوم مملوك لأحد الأشخاص «محدد» تم ضبطه، بالإضافة إلى قيامهم باستئجار مخزن غلال بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم، لتخزين الشحنة بداخل أجولة تحتوى على كمية من الغلال وقيامهم عقب ذلك باستغلال البطاقة الضريبية لصاحب المخزن في تصدير تلك الشحنة إلى إحدى الدول مقابل أجر مادي يحصل عليه، على أن يقوم أحد الأشخاص سائق «تم ضبطه» بنقل الشحنة من داخل المخزن المشار إليه إلى ميناء سفاجا البحري ومنها إلى الدولة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة، أسفرت عن ضبط (526.500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة داخل الرسالة «المشار إليها»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وممنوع حيازتها أو تصديرها أو إستيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وتضمنت المذكرة المشتركة المقدمة من إدارة جمرك الصادر وإدارة المباحث وإدارة مكافحة المخدرات بميناء سفاجا بالإشتباه في وجود أصناف مخالفة لم يتم الإقرار عنها ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 15807 لسنة 2021 صادر نهائى بإسم شركة ت. ل والمحمل على السيارة رقم 19450 نقل عام الإمارات والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 440 شيكارة ترمس ونعناع بوزن طن مصدرة للسعودية.

وتم تشكيل لجنة بساحه الصادر برئاسة حسام محمد العشماوى مدير جمرك الصادر ومحمد أبوزيد مدير التعريفة ومحمود صلاح رئيس قسم التعريفة ورجب صالح ومحمود سيد سليم واحمد رضوان عبدالرحمن واحمد شعبان احمد. ومحمود نصر عبدالله وعلي عبدالحميد مأموري حركة الصادر ، قامت بالمعاينة الفعلية فتبين وجود 40 شيكارة نعناع و400 شيكارة ترمس منها 10 شكائر بها 526 ألف و500 قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة بوزن 90 كيلو جرام داخل الشكائر بين حبات الترمس .وبلغت التعويضات الجمركي المستحقة 210 مليون و600 ألف جنيه وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وإخطار الجهات الأمنيةيأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى حيث بلغت قيمة التعويضاات الجمركية ٢١٠مليون جنيه والتحفظ على الشحنة وطلب تحريات المباحث وضبط السائق والاستعلام عن الشركة مصدرة شحنة الترمس والنعناع.