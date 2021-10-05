ضبط نجار متهم بالتعدي على زوجته بألة حادة لخلافات بينهما بالشرقية

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، نجار مسلح على خلفية إتهامه بالتعدى على زوجته بألة حادة، أثناء سيرها بسوق القرية بدائرة مركز الزقازيق، على أثر خلافات زوجية بينهما.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من «ن. إ» مقيمة دائرة مركز الزقازيق، مصابة بجروح بالرأس 6 سم، واتهمت زوجها «نجار مسلح» بالتعدى عليها بالضرب في الشارع بألة حادة «شاكوش»، وارجعت ذلك لخلافات زوجية بينهما، تركت على أثرها المنزل، وأثناء مشاهدته لها بسوق القرية تعدى عليها بالضرب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة لإستجوابه والتحقيق معه فيما نسب إليه من إتهام.