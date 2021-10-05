نائب محافظ بني سويف يتابع العمل في مشروعات «حياة كريمة» بقرى ناصر

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تابع الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز ناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف.

واطلع سلامة على سير العمل في مشروعات المجمعات الخدمية بقرى الحمام ودنديل، والجاري إنشاءهما ضمن 6 مجمعات خدمية يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير بوازرة الإسكان، لتقديم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى الواحد، الذي يتكون من: مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد ،وحدة تضامن اجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري)، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع، بالإضافة إلى تفقد المساحة المخصصة لإنشاء مجمع زراعي بقرية الحمام، وسيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وحدة تصنيع منتجات ألبان وإرشاد زراعي.

كما تفقد سير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية منشأة هديب التابعة لمجلس قروي الحمام ، وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث يتكون المشروع من شبكات انحدار «بلغت نسب تنفيذها78%» وخط طرد«بنسبة تنفيذ 30%»، بجانب محطة رفع ، وذلك ضمن 13 مشروعا يجرى تنفيذها في قطاع الصرف بقرى مركز ناصر.