أخبار عاجلة

قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو" -
اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة -
رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا -
نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية -
تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية -
وزير المالية : حريصون على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر -
"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا -
جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات -
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب محافظ بني سويف يتابع العمل في مشروعات «حياة كريمة» بقرى ناصر

Print
نائب محافظ بني سويف يتابع العمل في مشروعات «حياة كريمة» بقرى ناصر نائب محافظ بني سويف يتابع العمل في مشروعات «حياة كريمة» بقرى ناصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز ناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف.

واطلع سلامة على سير العمل في مشروعات المجمعات الخدمية بقرى الحمام ودنديل، والجاري إنشاءهما ضمن 6 مجمعات خدمية يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير بوازرة الإسكان، لتقديم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى الواحد، الذي يتكون من: مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد ،وحدة تضامن اجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري)، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع، بالإضافة إلى تفقد المساحة المخصصة لإنشاء مجمع زراعي بقرية الحمام، وسيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وحدة تصنيع منتجات ألبان وإرشاد زراعي.

كما تفقد سير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية منشأة هديب التابعة لمجلس قروي الحمام ، وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث يتكون المشروع من شبكات انحدار «بلغت نسب تنفيذها78%» وخط طرد«بنسبة تنفيذ 30%»، بجانب محطة رفع ، وذلك ضمن 13 مشروعا يجرى تنفيذها في قطاع الصرف بقرى مركز ناصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا

رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا

نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية

نجم منتخب فرنسا يبدأ فى تعلم اللغة العربية

تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية

اليوم.. بعثة المصري تطير الى أوغندا لمواجهة ريفينيو أوثوريتي بالكونفيدرالية