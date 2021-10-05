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محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«» وحي شرق

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محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«التموين» وحي شرق محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«» وحي شرق

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كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، العاملين المتميزين بمديرية بالإسكندرية وحي شرق، وذلك علي مجهوداتهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وتشجيعا وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد، وذلك بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق، ومحمد سعد الله مدير مديرية التموين.

في البداية؛ هنأ المحافظ جميع الحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعياً الله أن يعيد تلك الذكرى على بمزيد من التقدم والازدهار.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى جميع العاملين المكرمين، والذين تم اختيارهم من قبل رؤسائهم، وذلك على الجهود والإنجازات التي بذلوها خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى مستوى من الإنجاز والذي ينعكس بطبيعة الحال علي تقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على دعم وتحفيز جميع العاملين المميزين بالديوان العام والأحياء والمديريات والجهات التابعة.

محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ"التموين" وحي شرق .. ويمنحهم شهادات تقديرية (صور)
محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ"التموين" وحي شرق .. ويمنحهم شهادات تقديرية (صور)
محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ"التموين" وحي شرق .. ويمنحهم شهادات تقديرية (صور)
محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ"التموين" وحي شرق .. ويمنحهم شهادات تقديرية (صور)
محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ"التموين" وحي شرق .. ويمنحهم شهادات تقديرية (صور)
محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ"التموين" وحي شرق .. ويمنحهم شهادات تقديرية (صور)
محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ"التموين" وحي شرق .. ويمنحهم شهادات تقديرية (صور)
محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ"التموين" وحي شرق .. ويمنحهم شهادات تقديرية (صور)

المصرى اليوم

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